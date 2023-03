Alberto Bettiol salta la Tirreno-Adriatico: come sta dopo la caduta? Tempi di recupero e prossima gara (Di domenica 5 marzo 2023) Alberto Bettiol non prenderà parte alla Tirreno-Adriatico 2023 che scatterà domani (lunedì 6 marzo) a Lido di Camaiore. Il ciclista toscano è caduto ieri pomeriggio quando mancavano una quarantina di chilometri al traguardo delle Strade Bianche e ha sbattuto violentemente la testa a terra, rompendo il casco nell’impatto. L’alfiere della EF Education-EasyPost non ha riportato gravi conseguenze, ma nella notte ha mostrato qualche sintomo di commozione cerebrale e questa mattina ha avvertito un po’ di mal di testa. Per precauzione, dunque, il 29enne resterà a riposo nei prossimi giorni e non prenderà parte alla Corsa dei Due Mari. Alberto Bettiol, vincitore del Giro delle Fiandre nel 2019 e quest’anno già capace di vincere una tappa al Tour Down Under, potrebbe rientrare in ... Leggi su oasport (Di domenica 5 marzo 2023)non prenderà parte alla2023 che scatterà domani (lunedì 6 marzo) a Lido di Camaiore. Il ciclista toscano è caduto ieri pomeriggio quando mancavano una quarantina di chilometri al traguardo delle Strade Bianche e ha sbattuto violentemente la testa a terra, rompendo il casco nell’impatto. L’alfiere della EF Education-EasyPost non ha riportato gravi conseguenze, ma nella notte ha mostrato qualche sintomo di commozione cerebrale e questa mattina ha avvertito un po’ di mal di testa. Per precauzione, dunque, il 29enne resterà a riposo nei prossimi giorni e non prenderà parte alla Corsa dei Due Mari., vincitore del Giro delle Fiandre nel 2019 e quest’anno già capace di vincere una tappa al Tour Down Under, potrebbe rientrare in ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... tuttobiciweb_it : Nuovi esami e niente #TirrenoAdriatico per Alberto #Bettiol dopo la caduta a#StradeBianche: «Decisione difficile da… - MJDItaly : RT @Fanta_Cycling: ?? news per i fantamanager ?? Alberto Bettiol dopo la caduta di ieri alle #StradeBianche, non parteciperà alla #TirrenoA… - SpazioCiclismo : Il colpo alla testa preso nella brutta caduta avvenuta alla #StradeBianche ha lasciato qualche strascico ad Alberto… - TourdAmbiance : RT @WielerFlits: UPDATE | Alberto Bettiol niet in Tirreno-Adriatico na val in Strade Bianche - WielerFlits : UPDATE | Alberto Bettiol niet in Tirreno-Adriatico na val in Strade Bianche -