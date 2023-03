Al via a Pechino il Congresso nazionale del popolo (Di domenica 5 marzo 2023) La Cina stima per il 2023 un Pil "intorno al 5%", inferiore al target di "circa il 5,5%" indicato nella stessa occasione lo scorso anno, mentre la crescita reale a fine 2022 si è attestata al 3%, ai ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 5 marzo 2023) La Cina stima per il 2023 un Pil "intorno al 5%", inferiore al target di "circa il 5,5%" indicato nella stessa occasione lo scorso anno, mentre la crescita reale a fine 2022 si è attestata al 3%, ai ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AnselmoDelDuca : RT @armanduplessis: Il disegno geopolitico di Giorgia #Meloni 'scavalca la Cina e la Via della seta imboccata da Conte. Una visita a Pechin… - transnazionale : Al via a Pechino il Congresso nazionale del popolo #spaziotransnazionale informa - SpeculaThor : RT @GabrieleIuvina1: ???????? Il China-Belarus Industrial Park è un progetto di cooperazione fondamentale nell'ambito della Belt and Road Initi… - MichelaRoi : RT @armanduplessis: Il disegno geopolitico di Giorgia #Meloni 'scavalca la Cina e la Via della seta imboccata da Conte. Una visita a Pechin… - marcomassarotto : RT @technicoblog: La banca clandestina Un istituto di credito cinese con filiali fantasma in Italia ricicla miliardi di euro verso le banch… -