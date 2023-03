AIA | decisa la data per l’elezione del presidente

Leggi su calcionews24

(Di domenica 5 marzo 2023) L’AIA ha deciso ladell’assemblea perdele l’ha fatto con una nota ufficiale sul sito L’AIA ha deciso ladell’assemblea perdele l’ha fatto con una nota ufficiale sul sito. Il comunicato: «Il vicevicario dell’Aia Duccio Baglioni ha indetto per il giorno 16 aprile 2023 l’assemblea generale, in via straordinaria, dell’Associazione Italiana Arbitri». L'articolo proviene da Calcio News 24.