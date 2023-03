Agli Europei indoor Iapichino e la 4×400 azzurra d' argento

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 5 marzo 2023) ISTANBUL (TURCHIA) (ITALPRESS) – Altra giornata trionfale per gli azzurri dell'atletica leggeradi Istanbul, che si sono chiusi questa sera. Hanno conquistato l'sia Larissanel salto in lungo, con tanto di nuovo record italiano(6,97), che le ragazze italiane della staffetta. Anche per Alice Mangione, Ayomide Folorunso, Anna Polinari ed Eleonora Marchiando nuovo primato nazionale al coperto (3'28?61). Grazie a questi due podi l'Italia ha terminato la rassegna continentale a quota sei mede – due d'oro e quattro d'– e ha vinto la classifica a punti per la prima volta nella storia.Laall'ultimo salto è decollata al favoloso record di 6,97, dopo aver ...