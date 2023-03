Affare a zero, ostacolo inglese per la Juve (Di domenica 5 marzo 2023) La Juve sta cercando di portare avanti una trattativa molto complicata. Questo per via di un grande ostacolo che sembra insormontabile La Juve sta portando avanti quello che a tutti… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com. Leggi su calciomercatonews (Di domenica 5 marzo 2023) Lasta cercando di portare avanti una trattativa molto complicata. Questo per via di un grandeche sembra insormontabile Lasta portando avanti quello che a tutti… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitsport : Aouar lascia il Lione a parametro zero, piomba il Napoli: Giuntoli fiuta l’affare! - Lucavad72 : RT @Spazio_Napoli: Aouar lascia il Lione a parametro zero, piomba il Napoli: Giuntoli fiuta l’affare! - GarbGiovanni : @Agenzia_Italia Bene, tutti bravi a predicare, bla, bla, bla, ... fatti concreti però zero. L'Europa almeno rimane… - MrSerpiko84 : RT @Spazio_Napoli: Aouar lascia il Lione a parametro zero, piomba il Napoli: Giuntoli fiuta l’affare! - Spazio_Napoli : Aouar lascia il Lione a parametro zero, piomba il Napoli: Giuntoli fiuta l’affare! -