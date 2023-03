AEW | MJF pronto a lasciare la compagnia nel 2024? Il wrestler ‘strizza l’occhio’ alla WWE

Leggi su zonawrestling

(Di domenica 5 marzo 2023) MJF è uno deipiù importanti del panorama mondiale: questa notte l’AEW World Champion affronterà Bryan Danielson in un Iron Man Match valevole per il titolo nel main event di Revolution, PPV dell’AEW. Già in passato si erano rincorse alcune voci sul futuro del giovane, con il Salt of The Earth che avrebbetoWWE, ma non è mai stato chiaro se il ragazzo stesse interpretando il suo personaggio o meno. A gettare benzina sul fuoco, ci sarebbero alcune dichiarazioni fatte dallo stesso MJF a un collega in forzaWWE. I rumors Sebbene non abbia specificato il nome del talento della WWE in questione, Fightul Select ha riportato che MJF avrebbe detto a un suo collega di Stamford:“non vedo l’ora di essere lì nel?. ...