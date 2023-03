Adriano Panatta, l’ultima polemica: “Ha 89 anni, lasciamolo parlare” (Di domenica 5 marzo 2023) Adriano Panatta ha sempre fatto parlare di sé. Con i successi e con la vita da viveur. Ecco la sua ultima polemica Ha fatto parlare tanto di sé sul campo da tennis. E altrettanto fuori dal terreno di gioco, non facendo propriamente una vita morigerata. Adriano Panatta, oggi 72enne, è stato uno dei tennisti italiani più forti di sempre. E ogni sua sortita non è mai banale. Ecco l’ultima polemica. Adriano Panatta, una vita di successo mai banale foto: Ansa – grantennistoscanaHa giocato tra gli anni ’70 e gli anni ’80, con il ritiro avvenuto nel 1984. Nella sua carriera ha vinto ben 10 tornei del circuito maggiore in singolare su 26 finali disputate, oltre a 18 titoli in ... Leggi su grantennistoscana (Di domenica 5 marzo 2023)ha sempre fattodi sé. Con i successi e con la vita da viveur. Ecco la sua ultimaHa fattotanto di sé sul campo da tennis. E altrettanto fuori dal terreno di gioco, non facendo propriamente una vita morigerata., oggi 72enne, è stato uno dei tennisti italiani più forti di sempre. E ogni sua sortita non è mai banale. Ecco, una vita di successo mai banale foto: Ansa – grantennistoscanaHa giocato tra gli’70 e gli’80, con il ritiro avvenuto nel 1984. Nella sua carriera ha vinto ben 10 tornei del circuito maggiore in singolare su 26 finali disputate, oltre a 18 titoli in ...

