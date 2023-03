Addio presidente | si è spento Alessandro Ghisleni | ha fatto la storia della Virescit

(Di domenica 5 marzo 2023) Calcio. Domenica 5 marzo è scomparso a 85 anni lo storico numero unosocietà di Boccaleone. Alla guida del club dal ’77 al ’93 portò i viola dai dilettanti allo spareggio per la B nell’88. Martedì 7 i funerali a Boccaleone.

Addio presidente, si è spento Alessandro Ghisleni: ha fatto la storia ... L'Eco di Bergamo

Calcio. Domenica 5 marzo è scomparso a 85 anni lo storico numero uno della società di Boccaleone. Alla guida del club dal '77 al '93 portò i viola dai dilettanti allo spareggio per la B nell'88. Marte ...