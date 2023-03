Addio a padrini e madrine? Cambia tutto per battesimi e cresime

Leggi su iltempo

(Di domenica 5 marzo 2023). Le figure indicate al momento del Battesimo come «genitori di fede» che accompagnano madre e padre nel cammino spirituale dell'educazione del bambino verranno "sospese" nelle chiese del Casertano per tre anni, a partire dal 20 marzo. È previsto per quel giorno infatti il decreto di monsignor Giacomo Cirulli, vescovo delle Diocesi di Teano-Calvi, Alife-Caiazzo e Sessa Aurunca, per «la sospensione in via sperimentale e per tre anni della presenza die dellenella celebrazione del Battesimo, della Confermazione e nel Rito dell'iniziazione cristiana degli adulti». A comunicarlo una nota diffusa dalle tre diocesi del Casertano, con la quale si spiegano le «motivazioni pastorali» alla base della decisione: «Nell'odierno contesto socio-ecclesiale l'ufficio dei ...