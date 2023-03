Adani sul Milan | “C’è un problema nei duelli uno contro uno De Ketelaere? Va aspettato”

Leggi su sportface

(Di domenica 5 marzo 2023) Daniele, ex difensore e oggi opinionista di Rai Sport, nel corso della trasmissione 90° Minuto, ha commentato la sconfitta subita dalal Franchila Fiorentina, soffermandosi sulle difficoltà di Charles De: “Lui è stato subito apprezzato dai compagni per la sua serietà. Se non hai un buon rendimento e ti comporti male, non viene incoraggiato così dalla squadra. Secondo me è giusto aspettarlo ancora, è un ragazzo timido ed introverso, severo con se stesso. La cosa peggiore per ilè che, nella sconfitta con la Fiorentina, nelunouno gli avversari sono stati nettamente superiori. Mercoledì bisognerà reggere il duelloun Tottenham molto agguerrito”. SportFace.