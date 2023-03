Ad Anzio gli agenti di polizia salgono in cattedra contro il bullismo (Di domenica 5 marzo 2023) Anzio – Prosegue l’impegno della Questura di Roma, in particolare attraverso l’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, nel progetto “Scuole Sicure” indirizzato ai giovani cittadini e negli incontri con i “meno giovani” per la prevenzione delle c.d. truffe agli anziani. Oltre ai poliziotti dell’UPGSP gli incontri di cui sopra sono svolti dal personale dei Distretti/Commissariati di zona appositamente formato e con alle spalle una decennale esperienza sul territorio. I poliziotti del Commissariato di Anzio-Nettuno, nell’ambito della “settimana dello studente”, hanno incontrato presso l’Aula Magna dell’Istituto “M. G. Apicio” di via Nerone di Anzio, gli studenti dell’Istituto Tecnico Nautico “Marcantonio Colonna” e, nell’ambito del progetto “Frequentiamo” organizzato dalla Cooperativa Sociale “La coccinella”, quelli ... Leggi su ilfaroonline (Di domenica 5 marzo 2023)– Prosegue l’impegno della Questura di Roma, in particolare attraverso l’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, nel progetto “Scuole Sicure” indirizzato ai giovani cittadini e negli incontri con i “meno giovani” per la prevenzione delle c.d. truffe agli anziani. Oltre ai poliziotti dell’UPGSP gli incontri di cui sopra sono svolti dal personale dei Distretti/Commissariati di zona appositamente formato e con alle spalle una decennale esperienza sul territorio. I poliziotti del Commissariato di-Nettuno, nell’ambito della “settimana dello studente”, hanno incontrato presso l’Aula Magna dell’Istituto “M. G. Apicio” di via Nerone di, gli studenti dell’Istituto Tecnico Nautico “Marcantonio Colonna” e, nell’ambito del progetto “Frequentiamo” organizzato dalla Cooperativa Sociale “La coccinella”, quelli ...

