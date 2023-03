Acquisto casa con mutuo residuo, cosa conviene davvero fare (Di domenica 5 marzo 2023) Capita spesso di trovare case in vendita con il mutuo ancora in corso. Spesso si è tentati ma conviene davvero? Scopriamolo insieme. In questo periodo in cui i prezzi delle case hanno raggiunto e superato la luna, in molti vendono ma pochi possono acquistare. Non appena si trova una casa in vendita ad un prezzo ritenuto accettabile si è tentati di fare il grande passo ma, spesso, dietro un prezzo più basso si nascondono altre insidie come il mutuo residuo. Vediamo insieme di cosa si tratta e cosa è più conveniente fare. Esistono due tipi di accollo del mutuo residuo/ IlovetradingIl mutuo residuo si verifica quando una persona decide di vendere una ... Leggi su ilovetrading (Di domenica 5 marzo 2023) Capita spesso di trovare case in vendita con ilancora in corso. Spesso si è tentati ma? Scopriamolo insieme. In questo periodo in cui i prezzi delle case hanno raggiunto e superato la luna, in molti vendono ma pochi possono acquistare. Non appena si trova unain vendita ad un prezzo ritenuto accettabile si è tentati diil grande passo ma, spesso, dietro un prezzo più basso si nascondono altre insidie come il. Vediamo insieme disi tratta eè più conveniente. Esistono due tipi di accollo del/ IlovetradingIlsi verifica quando una persona decide di vendere una ...

