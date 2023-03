Accoltellata nel sonno Era in casa della madre Ammazzata dal cognato (Di domenica 5 marzo 2023) Il delitto all'alba a Giarratana, nel Ragusano. La vittima aveva 52 anni. La donna accudiva la mamma inferma. Resta oscuro il movente ... Leggi su quotidiano (Di domenica 5 marzo 2023) Il delitto all'alba a Giarratana, nel Ragusano. La vittima aveva 52 anni. La donna accudiva la mamma inferma. Resta oscuro il movente ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitinterno : Accoltellata nel sonno Era in casa della madre Ammazzata dal cognato - RedaFree_it : ?? Una donna 52enne è stata accoltellata in casa dalla madre. Un delitto atroce avvenuto nel ragusano ma per l’omici… - 98zerocom : Si era assopita accanto alla mamma, anziana, che accudiva ormai da tempo. La donna è stata colpita con diverse colt… - CorriereRagusa : L'omicidio della 52enne Rosalba Dell'Albani a Giarratana resta senza movente. Non parla il cognato che l'ha accolte… - AntonioDiRaimon : L'omicidio di una donna ha sconvolto la piccola comunità montana di Giarratana. Arrestato l'assassino che l'ha acco… -