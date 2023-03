Acapulco | trionfo De Minaur Doppio italiano con Pellegrino - Vavassori

(Di domenica 5 marzo 2023) In un torneo quantomeno strano, caratterizzato da infortuni, fischi, crampi e malesseri, alla fine a spuntarla nell'ATP 500 diè stato l'australiano Alex De, in quello che è il titolo ...

In un torneo quantomeno strano, caratterizzato da infortuni, fischi, crampi e malesseri, alla fine a spuntarla nell'ATP 500 diè stato l'australiano Alex De Minaur, in quello che è il titolo più prestigioso della sua carriera. Nella finale dell'Abierto Mexicano Telcel presentado por HSBC, la testa di serie numero 8, ...de Minaur -#tennis pic.twitter.com/lMIaKEhtqz SuperTennis TV (@SuperTennisTv) March 5, ... secondo australiano nell'albo d'oro del torneo dopo ildi Nick Kyrgios nel 2019. "E' una ...Fritz -#tennis pic.twitter.com/UiY3y2tLIb SuperTennis TV (@SuperTennisTv) March 4, 2023 ... a Santiago ha sfidato l'Italia nella finale di Coppa Davis del 1976, unicoazzurro nella ...

In una finale combattuta e decisa al terzo set, De Minaur sconfigge Tommy Paul: il film dell'ultimo atto all'ATP 500 di Acapulco ...