Acapulco | De Minaur rimonta Paul e trionfa in finale | highlights

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Tennis_Ita : ATP Acapulco, Alex De Minaur dopo il trionfo: 'Finalmente sono riuscito a mostrare il mio livello' - Tenniscircus : ATP 500 Acapulco: de Minaur batte in rimonta Paul e ottiene il titolo più prestigioso della sua carriera - - Leonard40959202 : Tommy Paul e Alex de Minaur - Acapulco 2023 ??getty - Gazzetta_it : Acapulco, trionfo De Minaur. Doppio italiano con Pellegrino-Vavassori - Leonard40959202 : Tommy Paul e Alex de Minaur - Acapulco 2023 ??getty -

L'australiano Alex Deconquista il primo titolo ATP 500 della sua carriera battendo in rimonta nella finale dilo statunitense Tommy ...Interviste Tennis Sono sette titoli in carriera per Alex De. Con il successo ai danni di Tommy Paul nel torneo di, il tennista Australiano ha conquistato il suo primo Atp 500 impreziosendo una carriera che gli ha già dato buone soddisfazioni, ...In un torneo quantomeno strano, caratterizzato da infortuni, fischi, crampi e malesseri, alla fine a spuntarla nell'ATP 500 diè stato l'australiano Alex De, in quello che è il titolo più prestigioso della sua carriera. Nella finale dell'Abierto Mexicano Telcel presentado por HSBC, la testa di serie numero 8, ...

ATP Acapulco: Paul e De Minaur vincono due battaglie incredibili e sono in finale Ubitennis

Tante le curiosità sul vincitore del torneo di Acapulco, Alex De Minaur dalla fidanzata Katie Boulter agli hobby e i tatuaggi. Tutto sul tennista.Sono sette titoli in carriera per Alex De Minaur. Con il successo ai danni di Tommy Paul nel torneo di Acapulco, il tennista Australiano ha conquistato il suo primo Atp 500 impreziosendo una carriera ...