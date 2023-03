A Uomini e Donne cambia tutto: i tronisti “rimandati” a settembre? (Di domenica 5 marzo 2023) Quando Uomini e Donne tornerà in onda dopo la pausa forzata dovuta al lutto di Maria De Filippi per la morte del marito e compagno di vita Maurizio Costanzo, i due tronisti Federico Nicotera e (forse) Lavinia Mauro potrebbero scegliere subito e il trono classico essere messo in stand by fino a settembre. Questo vorrebbe dire che i nuovi tronisti Nicole Santinelli e soprattutto Luca Daffré potrebbero tornare dopo l’estate. Il motivo? Si mormora che la De Filippi, che al momento non ha di certo il pensiero concentrato sul lavoro, preferisca che Uomini e Donne vada avanti quasi da solo con il trono over, conscia del fatto che il classico richiede molto di più la sua presenza e la sua mediazione. Sarà vero? Trono classico Uomini e ... Leggi su anticipazionitv (Di domenica 5 marzo 2023) Quandotornerà in onda dopo la pausa forzata dovuta al lutto di Maria De Filippi per la morte del marito e compagno di vita Maurizio Costanzo, i dueFederico Nicotera e (forse) Lavinia Mauro potrebbero scegliere subito e il trono classico essere messo in stand by fino a. Questo vorrebbe dire che i nuoviNicole Santinelli e sopratLuca Daffré potrebbero tornare dopo l’estate. Il motivo? Si mormora che la De Filippi, che al momento non ha di certo il pensiero concentrato sul lavoro, preferisca chevada avanti quasi da solo con il trono over, conscia del fatto che il classico richiede molto di più la sua presenza e la sua mediazione. Sarà vero? Trono classicoe ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... matteosalvinimi : Alcuni giornali e politici riescono a buttare in polemica una tragedia che ha nomi e cognomi in carcere, ossia gli… - Viminale : Cordoglio e vicinanza di #Piantedosi a famiglia di Domenico Zorzino, poliziotto della Questura di Padova che ha per… - poliziadistato : Domenico lascia la moglie Sabina ed il figlio 17enne Tommaso. A loro è giunto il cordoglio del #capodellaPolizia Gi… - GregorSamsa2023 : @runnerfi Esatto. Che poi si chiamavano alberghi “a ore” perché inventati da uomini. Fossero state le donne a inven… - MicolZhaira : le bestie donne ed uomini giovani e non per le loro paturne moraliste o altre argomentazioni o le stese autorità a… -