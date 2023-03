A Terni un brodino caldo | la fortuna questa volta si veste di giallorosso

Leggi su anteprima24

Avanti a piccoli passi. Una squadra che avrebbe bisogno di correre, deve invece accontentarsi di muovere la classifica e, stando a quanto visto sul rettangolo di gioco del "Liberati", verrebbe quasi da dire: "per". L'effetto Stellone sul Benevento porta in dote il quinto punto in altrettante partite con il tecnico romano in sella, lo stesso effetto di unin questo momento. L'allenatoreprosegue nei suoi esperimenti, presentando un 3-5-1-1 dove Letizia agisce da braccetto di destra e Tello ha il compito di supportare l'unica punta La Gumina. Variazioni che proiettano la Strega nel multiverso, perché i sanniti confermano preoccupanti crepe difensive, in quello che era stato il reparto più solido per buona parte della stagione, e vanno a bersaglio in due ...