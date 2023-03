(Di domenica 5 marzo 2023) ROMA – Soffiano nuovi venti di guerra: pochi giorni fa il presidente cinese Xi Jinping ha dato ordine al suo esercito di essere pronto a invadere“entro il 2027”. Lo ha rivelato il capo della Cia, William Burns, in un’intervista alla Cbs. “La guerra dei chip”, la puntata diin onda lunedì 6 marzo alle ore 21.20 su Rai3, è untraper capire perché idiventati il terreno di scontro tra Usa e. E l’Europa? Quali saranno le sue scelte politiche e strategiche?è andata a, dove c’è il più grande sistema industriale per la produzione di chip al mondo. Il 60% del mercato globale e il 90% dei ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Lopinionista : A PresaDiretta un viaggio tra Taiwan, Stati Uniti e Cina: i microchip sono la sfida geopolitica del secolo - FraMisterfra : RT @paoloangeloRF: #Presadiretta “importante viaggio nell’economia europea alle prese con shock energetico ,tutti i capi hanno finalmente… - IaconaRiccardo : RT @paoloangeloRF: #Presadiretta “importante viaggio nell’economia europea alle prese con shock energetico ,tutti i capi hanno finalmente… - lisaiotti : RT @Presa_Diretta: Rivedi il viaggio di #presadiretta tra le industrie italiane, per capire come hanno reagito allo shock energetico, l’aum… - ILMARCHESE__ : RT @paoloangeloRF: #Presadiretta “importante viaggio nell’economia europea alle prese con shock energetico ,tutti i capi hanno finalmente… -

Rai 3:, il- inchiesta di Riccardo Iacona ha attirato l'attenzione di 0.000.000 spettatori pari ad uno share del 0.00 %. Rete 4: Quarta Repubblica , il programma condotto da ...Basteranno gli aiuti pubblici dei governi a risolvere questi problemi Undiin Italia, attraverso la filiera della ceramica e della chimica e poi in Germania, tra i suoi più ...Per vedere da vicino '' è andata nel Sahara occidentale occupato dal Marocco, dove ci ... Unalla ricerca della conoscenza per scoprire l'ignoto e farsi stupire dalle meraviglie ...

A PresaDiretta un viaggio tra Taiwan, Stati Uniti e Cina: i microchip sono la sfida geopolitica del secolo L'Opinionista

ROMA - Soffiano nuovi venti di guerra: pochi giorni fa il presidente cinese Xi Jinping ha dato ordine al suo esercito di essere pronto a invadere Taiwan ...L’Europa che non riesce a fare fronte comune su temi cruciali come le politiche energetiche. L’Europa, la crisi economica e il rischio di deindustrializzazione. E infine l’Europa politica, fragile ed ...