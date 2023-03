A Mann la mostra dedicata a Lucio Dalla Esposto anche l’orecchino che gli regalò Maradona

Leggi su ilnapolista

(Di domenica 5 marzo 2023)e Napoli, una grande passione d’amore che arriva da lontano. Inevitabile celebrarlo nel giorno del suo 80° compleanno con la grande-evento ribattezzata per l’occasione “. Il sogno di essere napoletano”all’imprevedibile genio umano e musicale, che sarà fino al 25 giugno 2023 alMuseo Archeologico Nazionale di Napoli. Un viaggio visivo e sensoriale, un’esperienza immersiva, che trasformerà lo spazio espositivo in una scatola scenica. Prosegue il percorso iniziato un anno fa a Bologna approdato con enorme successo a Roma, finalmente giunge nella sua città del cuore, Napoli. La città di Partenope e la penisola sorrentina, luoghi dai mille colori, folklore e bellezza, hanno ispirato alcuni dei suoi più grandi capolavori come ...