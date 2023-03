A Maccarese nuovo incontro sulle comunità energetiche rinnovabili

(Di domenica 5 marzo 2023) Fiumicino – Le Associazioni Legambiente Fiumicino e Biodistretto Etrusco Romano hanno organizzato per l’ 11 marzo 2023 un evento a ingresso libero e gratuitoComuitàe sull’Energia Rinnovabile. L’si terrà presso la Casa della Partecipazione in Via del Buttero 10,, 00054 (RM) a partire dalle 16.00. All’prenderanno parte alcuni esperti del settore, tra cui l’ingegnere Gabriele Magni (da La Sapienza Università di Roma), Roberto Scacchi (presidente di Legambiente Lazio), il presidente dellaEnergetica Rinnovabile del Biodistretto Etrusco-Romano di-Fregene Antonio Pellicanò e l’assessore alle Attività Produttive del Comune di Fiumicino Dott.ssa Erica Antonelli. Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le ...

