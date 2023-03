A Firenze l’antifascismo scende in piazza (Di domenica 5 marzo 2023) Ieri mattina più di 45mila persone hanno manifestato in piazza a Firenze in difesa della Costituzione e della scuola. L’evento, organizzato dai sindacati, ha visto la partecipazione di una massiccia fetta di giovani; si tratta anche di una reazione all’aggressione avvenuta sabato 18 febbraio davanti al liceo “Michelangelo” da parte di sei ragazzi di Azione L'articolo Leggi su dailynews24 (Di domenica 5 marzo 2023) Ieri mattina più di 45mila persone hanno manifestato inin difesa della Costituzione e della scuola. L’evento, organizzato dai sindacati, ha visto la partecipazione di una massiccia fetta di giovani; si tratta anche di una reazione all’aggressione avvenuta sabato 18 febbraio davanti al liceo “Michelangelo” da parte di sei ragazzi di Azione L'articolo

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... marcofurfaro : La migliore risposta ai silenzi del Governo è qui, a #Firenze, tra le migliaia e migliaia di persone scese in strad… - peppeprovenzano : La bella piazza di #Firenze. Bella come l’antifascismo, come la Costituzione. P.S. E anche Dante, a guardarlo da… - fattoquotidiano : Firenze, una studentessa: “Siamo qui per far capire che il problema c’è, che l’antifascismo serve, perché il fascis… - antoniogiocondo : RT @malgradotutto: L’ #astensionismo spiegato in modo esemplare, da uno dei più grandi intellettuali viventi, prima ancora che Procuratore… - BoglioneCinzia1 : RT @PBerizzi: In un paese normale devi avere paura del fascismo, non dell'antifascismo. Se hai paura dell'antifascismo - lo stesso timore d… -

Firenze, corteo antifascista contro la violenza: presenti anche Conte e Schlein Decine di migliaia di persone a Firenze sono scese in piazza per difendere i valori costituzionali dell'antifascismo , dopo il recente episodio di violenza fuori dal liceo Michelangiolo e l'indifferenza del governo. Al corteo anche ... L'unione Pd - M5S si celebra in nome dell'antifascismo: abbraccio tra Conte e Schlein Ieri pomeriggio il centro di Firenze è stato teatro di un'imponente manifestazione, organizzata dai ... Pronti, nonostante l'evidenza delle immagini, delle riprese video e delle testimonianze, a ... Schlein potrebbe e dovrebbe ridimensionare Meloni ... 'Se la grande adunata antifascista a Firenze, dobbiamo vederla ... ricorra alla fuffa dell'antifascismo, senza pronunciarsi né prima, ... in accordo con l'aforisma cinese 'Siediti lungo la riva del ... Decine di migliaia di persone asono scese in piazza per difendere i valori costituzionali dell', dopo il recente episodio di violenza fuori dal liceo Michelangiolo e'indifferenza del governo. Al corteo anche ...Ieri pomeriggio il centro diè stato teatro di un'imponente manifestazione, organizzata dai ... Pronti, nonostante'evidenza delle immagini, delle riprese video e delle testimonianze, a ...... 'Se la grande adunata antifascista a, dobbiamo vederla ... ricorra alla fuffa dell', senza pronunciarsi né prima, ... in accordo con'aforisma cinese 'Siediti lungo la riva del ... L’antifascismo, Firenze e la demonizzazione. L’opposizione va in diretta da Marte Il Foglio