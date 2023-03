(Di domenica 5 marzo 2023) Dopo la rottura dell’estate scorsa questa è la prima manifestazione che ricompatta il fronte della minoranza. Landini incontra lei riservatamente poi entrano insieme in piazza, Conte l’abbraccia sotto il palco

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ultimora_pol : Corteo antifascista di #Firenze, Elly #Schlein incontra Giuseppe #Conte: 'Lavorare insieme a 5 Stelle e Sinistra Ec… - NicolaPorro : #Sallusti non ha dubbi: 'È un tratto distintivo delle sinistre' ?? #Firenze - fattoquotidiano : Firenze, al corteo antifascista la prima foto a tre Conte-Schlein-Landini. La segretaria Pd: “Con M5s e sinistra su… - LaStampa : A Firenze la sinistra di Elly Schlein - f1271ad2a2da41f : RT @Libero_official: Al corteo di #Firenze nasce la sinistra-sinistra con l'alleanza #Schlein-#Conte. E a loro si aggiunge #Landini. Le imm… -

... il talk show di La7 condotto da Concita De Gregorio e David Parenzo, e commenta in collegamento le ultime mosse dellain funzione anti - governativa: 'Quello che ho visto asono ...Lo ha detto la neo segretaria del Pd, Elly Schlein, parlando con i giornalisti a, in piazza ...manifestazione repubblicana ed antifascista - ha sottolineato il segretario nazionale di...... con il quale ha raggiunto a piedi la manifestazione per le vie del centro di. Prima di ... che ci siano qui altre forze civiche e dellaecologista, credo che sia un bel segnale che su ...

Firenze, l'abbraccio della piazza antifascista a Schlein: "Con 5s e sinistra per le battaglie fondamentali" La Repubblica Firenze.it

Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...Firenze, 5 marzo 2023 – Un lungo colloquio, un fitto dialogo, riparando la bocca con le mani per non farsi capire dalle telecamere. Elly Schlein, neo segretaria del Pd e il leader del Movimento Cinque ...