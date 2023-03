A breve in Italia sarà vietato per legge fumare all’aperto (Di domenica 5 marzo 2023) Il fumo fa male e uccide. Il Governo vuole porre un riparo e a breve sarà vietato per legge fumare all’aperto. Il provvedimento è stato messo a punto dai tecnici della Salute e prevede che non si possa più accendere né una sigaretta né una e-cig nei tavoli all’aperto di bar e ristoranti, così come alle fermate sempre all’aperto di metro, bus, treni e traghetti. Il Ministro della Salute, Orazio Schillaci, aveva già annunciato il divieto di fumo al chiuso esteso anche a prodotti da svapo, Iqos e consimili a tabacco surriscaldato. Le prime non sono a oggi sottoposte ad alcuna limitazione, salvo che nelle scuole e negli spazi aperti adiacenti agli ospedali oltre che al loro interno, mentre le seconde essendo un prodotto nuovo non sono affatto ... Leggi su laprimapagina (Di domenica 5 marzo 2023) Il fumo fa male e uccide. Il Governo vuole porre un riparo e aper. Il provvedimento è stato messo a punto dai tecnici della Salute e prevede che non si possa più accendere né una sigaretta né una e-cig nei tavolidi bar e ristoranti, così come alle fermate sempredi metro, bus, treni e traghetti. Il Ministro della Salute, Orazio Schillaci, aveva già annunciato il divieto di fumo al chiuso esteso anche a prodotti da svapo, Iqos e consimili a tabacco surriscaldato. Le prime non sono a oggi sottoposte ad alcuna limitazione, salvo che nelle scuole e negli spazi aperti adiacenti agli ospedali oltre che al loro interno, mentre le seconde essendo un prodotto nuovo non sono affatto ...

