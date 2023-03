A Belotti-Plebani la Coppa delle Alpi 2023

Leggi su italiasera

(Di domenica 5 marzo 2023) (Adnkronos) – Si è conclusa, rievocazione della corsa storica che nel lontano 1921 percorse 2300 chilometri lungo l’arcono. Ad aggiudicarsi la prima competizione invernale di regolarità per auto storiche valida per il Campionato Italiano Grandi Eventi sono stati Matteoe Ingriddavanti a Francesco e Giuseppe Di Pietra e a Sergio Sisti e Anna Gualandi. Le prove sportive hanno impegnato a fondo i concorrenti (11 Controlli Orari, 7 Controlli Timbro, 90 Prove Cronometrate e ben 60 Rilevamenti segreti di Media in una gara di oltre 1.000 chilometri che ha attraversato Italia, Svizzera, Germania e Austria) ma, fra curve adrenaliniche e ardui valichi, il percorso ha regalato panorami ineguagliabili, vista su ghiacciai, valli e ...