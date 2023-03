80 anni dalla nascita di Lucio Battisti: le “emozioni” di un genio della musica | GUARDA (Di domenica 5 marzo 2023) Il 5 marzo 2023 sono 80 anni dalla nascita di Lucio Battisti. Nato a Poggio Bustone, l'artista è morto il 9 settembre 1998 a Milano. Cantautore, compositore, produttore discografico, Battisti ha fatto la storia della musica italiana: tra i suoi brani celebri 'emozioni', 'Acqua azzurra, acqua chiara', 'La canzone del sole'. Il suo sodalizio di successo fu con Mogol, poi, dopo lo stop alla collaborazione, l'unione con il paroliere Pasquale Panella. Nonostante il suo straordinario successo partecipò al Festival di Sanremo una sola volta, nel 1969. Si sposò con Grazia Letizia Veronese, dalla quale ebbe un figlio, Luca. Nel 1970 il suo ultimo tour, nel 1994 l'ultimo album, ‘Hegel'. E oggi l'Italia intera gli rende omaggio. Leggi su iltempo (Di domenica 5 marzo 2023) Il 5 marzo 2023 sono 80di. Nato a Poggio Bustone, l'artista è morto il 9 settembre 1998 a Milano. Cantautore, compositore, produttore discografico,ha fatto la storiaitaliana: tra i suoi brani celebri '', 'Acqua azzurra, acqua chiara', 'La canzone del sole'. Il suo sodalizio di successo fu con Mogol, poi, dopo lo stop alla collaborazione, l'unione con il paroliere Pasquale Panella. Nonostante il suo straordinario successo partecipò al Festival di Sanremo una sola volta, nel 1969. Si sposò con Grazia Letizia Veronese,quale ebbe un figlio, Luca. Nel 1970 il suo ultimo tour, nel 1994 l'ultimo album, ‘Hegel'. E oggi l'Italia intera gli rende omaggio.

