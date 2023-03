8 marzo | sul litorale romano un annullo filatelico ad hoc per celebrare le donne

(Di domenica 5 marzo 2023) Civitavecchia – Poste Italiane celebra la Festa della Donna con una cartolina filatelica ed unspeciale. Un’occasione unica per ogni collezionista o per chi, semplicemente, vuole ricordare in modo originale una giornata particolare, facendo dono della colorata cartolina a una persona cara o inviando un messaggio a un destinatario. Il prodottoè disponibile negli uffici postali con sportellodi Civitavecchia e Ladispoli, a Civitavecchia Centro, in Via Giordano Bruno 11, Ladispoli, in Via Regina Margherita, 10, oltre che negli Spazio Filatelia del territorio nazionale. Fino all’8, esclusivamente negli uffici dedicati interamente al mondodenominati “Spazio Filatelia” e presenti nelle maggiori città italiane, sarà disponibile anche il bollo tondo con datario ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CarloCalenda : L'Italia è uno degli Stati europei che investe meno in sanità: visite arretrate, strutture fatiscenti. Non possiamo… - putino : L'organizzazione internazionale per i diritti umani Human Rights Watch (HRW) sta preparando relazioni sul bombardam… - CarloCalenda : Una diagnosi tempestiva può salvare la vita di una persona. Dobbiamo recuperare al più presto i milioni di screenin… - Patriziapigliac : RT @Giulio_Firenze: Fino al 12-13 marzo flusso occidentale su gran parte d'Europa con piogge sugli stati centrali che porteranno un po' di… - MarinellaIn : RT @Azione_it: L'Italia è uno degli Stati europei che investe meno in sanità: visite arretrate, strutture fatiscenti. Non possiamo più perm… -

agli atti dell'inchiesta di BergamoCovid in Val Seriana. In quel periodo la valutazione era ... Il 152020, in pieno lockdown, Ranieri Guerra, allora numero due dell'Oms commentava via ...... dal 3su Sky. Survival drama ispirato a una storia vera, vede Naomi Watts nei panni di una scalatrice esperta. Decisa ad arrampicarsi in solitariamonte Washington, la donna viene sorpresa ...... interpretata da Kerry Washington e Delroy Lindo debutterà il 10su Disney+ anche in Italia. ... Di seguito è possibile ammirare la key art e cliccandoplayer in alto il trailer ufficiale ...

Meteo: incredibile ipotesi per metà Marzo; il Centro Europeo sorprende tutti iLMeteo.it

Christine Lagarde: “Dobbiamo continuare a prendere le misure necessarie per riportare l’inflazione al 2% e lo faremo” Roma, 5 mar. ”È molto probabile che alzeremo i tassi di interesse di 50 punti base ...We and our partners store and/or access information on a device, such as cookies and process personal data, such as unique identifiers and standard information sent by a device for personalised ads an ...