(Di domenica 5 marzo 2023) Dal 6andrà in onda sulle reti Rai, radio e tv, e sui social, lo spot promosso dalla ministra per la Famiglia, la natalità e le pari opportunità Eugenia Roccella, ideato e realizzato dal Dipartimento per l’informazione e l’editoria guidato dal sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alberto Barachini, la. Promossa dalla ministra Roccella e realizzata dal Dipartimento guidato dal Sottosegretario Barachini, prevede la diffusione di #Ilcoraggioèdonna. Lei si chiamava Masha, era originaria del Kurdistan iraniano e si trovava in vacanza con la famiglia a Teheran. Qui ha trovato la morte, a 22 anni, perché non indossava il veloLadi comunicazione, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Luce_news : 8 marzo: Pegah e la campagna istituzionale dedicata a Mahsa Amini - ondanews_it : 40° anno dell'Unibas. Il 6 marzo a Potenza la cerimonia con Sergio Mattarella e Pegah Moshir Pour -… - Agenparl : EMBARGO | Comunicato stampa 1 marzo 2023 - TEDxJesolo, la prima relatrice sarà Pegah Moshir Pour -… -

...che combattono per tutte le donne che giustamente quest'anno viene dedicata l'8Leggi anche › Una cartolina per le donne iraniane Che cosa vuol dire essere libere Sarà la voce di...A colloquio con: la prima presidente della Corte di Cassazione, Margherita Cassano; con... Tra impegno e leggerezza per ricordare una data simbolo, l'8, Festa della ...Dal 6andrà in onda sulle reti Rai, radio e tv, e sui social, lo spot promosso dalla ministra ...

8 marzo: Pegah e la campagna istituzionale dedicata a Mahsa Amini - Luce Luce

Iodonna is dedicated to delivering high-quality information to you every day, thanks to the efforts of many journalists, graphic designers, and technicians. To make our news accessible, we use targete ...Il titolo “Il coraggio è donna” già fa intendere quale sarà il filo conduttore del pomeriggio organizzato a Palazzo della Penna (8 marzo alle ore 16,30 ... Ci sarà un’intervista a Pegah, giovane ...