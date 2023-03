"50 scene di sesso", Alessandro Borghi-choc: roba estrema sul ste (Di domenica 5 marzo 2023) Il prossimo personaggio di Alessandro Borghi, la star del cinema italiano, sarà niente meno che Rocco Siffredi. Infatti l'attore romano, 35 anni, vestirà i panni di Rocco in una serie tratta liberamente dalla biografia del re dell'hard italiano. La serie si chiama Supersex, conterà sette puntate a verrà trasmessa su Netflix nel corso dell'anno. E Borghi ora racconta le fatiche che ha dovuto affrontare per vestire i panni di Rocco: "Su 95 giorni di lavoro sul set, almeno 50 erano scene di sesso" ha spiegato. "Perché ho accettato? Perché odio il bigottismo del nostro paese e interpretare Rocco mi pareva una grande idea per litigare con tutti", aggiunge Borghi. Poi, una nota polemica: "C'è gente che appena sapeva che la serie era su Rocco ci negava il permesso di girare nelle loro ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 5 marzo 2023) Il prossimo personaggio di, la star del cinema italiano, sarà niente meno che Rocco Siffredi. Infatti l'attore romano, 35 anni, vestirà i panni di Rocco in una serie tratta liberamente dalla biografia del re dell'hard italiano. La serie si chiama Supersex, conterà sette puntate a verrà trasmessa su Netflix nel corso dell'anno. Eora racconta le fatiche che ha dovuto affrontare per vestire i panni di Rocco: "Su 95 giorni di lavoro sul set, almeno 50 eranodi" ha spiegato. "Perché ho accettato? Perché odio il bigottismo del nostro paese e interpretare Rocco mi pareva una grande idea per litigare con tutti", aggiunge. Poi, una nota polemica: "C'è gente che appena sapeva che la serie era su Rocco ci negava il permesso di girare nelle loro ...

