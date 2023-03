5 marzo … (Di domenica 5 marzo 2023) Gli eventi datati 5 marzo Fa parte della storia del ‘Vecchio Balordo’ anche per aver conquistato l’ultimo scudetto rossoblù. In totale furono tre con la maglia del Genoa. Il 5 marzo del 1893 nasce Edoardo Mariani, il quale indossò la casacca del Grifone in due periodi diversi. E oggi compie mezzo secolo Juan Esnaider, acquistato dalla Juventus nel 1999 a causa del grave infortunio di Alessandro Del Piero. Non ha lasciato bei ricordi in bianconero, nonostante la vittoria di una Coppa Intertoto. Con i club iberici invece qualche titolo l’ha vinto, aprendo il risultato nella finale della Coppa Coppe ’95. E’ nato lo stesso giorno di Paulo Fonseca. GLIEROIDELCALCIO.COM (Antonio Capotosto) Per info su GliEroidelCalcio: Glieroidelcalcio.com e la pagina facebook: https://www.facebook.com/glieroidelcalcio L'articolo proviene da Gli Eroi del Calcio. Leggi su glieroidelcalcio (Di domenica 5 marzo 2023) Gli eventi datati 5Fa parte della storia del ‘Vecchio Balordo’ anche per aver conquistato l’ultimo scudetto rossoblù. In totale furono tre con la maglia del Genoa. Il 5del 1893 nasce Edoardo Mariani, il quale indossò la casacca del Grifone in due periodi diversi. E oggi compie mezzo secolo Juan Esnaider, acquistato dalla Juventus nel 1999 a causa del grave infortunio di Alessandro Del Piero. Non ha lasciato bei ricordi in bianconero, nonostante la vittoria di una Coppa Intertoto. Con i club iberici invece qualche titolo l’ha vinto, aprendo il risultato nella finale della Coppa Coppe ’95. E’ nato lo stesso giorno di Paulo Fonseca. GLIEROIDELCALCIO.COM (Antonio Capotosto) Per info su GliEroidelCalcio: Glieroidelcalcio.com e la pagina facebook: https://www.facebook.com/glieroidelcalcio L'articolo proviene da Gli Eroi del Calcio.

