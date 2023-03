5 donne italiane icone di stile più ammirate dagli uomini, ma soprattutto, dalle donne (Di domenica 5 marzo 2023) L’8 marzo si avvicina, ma, con tutto il rispetto per la celebrazione, le donne dovrebbero essere omaggiate e festeggiate ogni giorno dell’anno, senza soluzione di continuità: ecco perché parleremo di cinque magnifiche donne italiane icone di stile, tra le più ammirate dagli uomini e, soprattutto, dalle donne, per il loro mix di intelligenza, ironia, eleganza, bellezza e naturale sensualità. Perché la consapevolezza di sé, l’esaltazione delle proprie imperfezioni sottolineate – e non nascoste – con ironia e leggerezza, il saper superare le proprie debolezze per trasformarle in punti di forza, beh tutto questo seduce molto più di gambe e seni in ... Leggi su moltouomo (Di domenica 5 marzo 2023) L’8 marzo si avvicina, ma, con tutto il rispetto per la celebrazione, ledovrebbero essere omaggiate e festeggiate ogni giorno dell’anno, senza soluzione di continuità: ecco perché parleremo di cinque magnifichedi, tra le piùe,, per il loro mix di intelligenza, ironia, eleganza, bellezza e naturale sensualità. Perché la consapevolezza di sé, l’esaltazione delle proprie imperfezioni sottolineate – e non nascoste – con ironia e leggerezza, il saper superare le proprie debolezze per trasformarle in punti di forza, beh tutto questo seduce molto più di gambe e seni in ...

