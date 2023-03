4 Marzo 2023 – Gli Usa provano a strappare l’Asia centrale a Russia e Cina. Annunciato un piano da 25 milioni di dollari. (Di domenica 5 marzo 2023) Gli Stati Uniti intendono stanziare altri 25 milioni di dollari per sostenere le economie e la connettività regionale in Asia centrale. Lo ha Annunciato il dipartimento di Stato in occasione della visita ad Astana, in Kazakhstan, del segretario di Stato Antony Blinken. Donald Trump nel discorso di chiusura della convention dei conservatori alle porte di Washington ha affermato “Cacceremo Joe Biden dalla Casa Bianca, dobbiamo finire quello che abbiamo iniziato“. Nel discorso ha anche attaccato l’establishment del partito, i falsi repubblicani e i repubblicani dell’America dei Bush. “Siamo un Paese in declino, ma non saremo mai un Paese socialista“. Intanto l’ex presidente conquista lo straw poll (il sondaggio informale) del Cpac con il 62% delle preferenze, seguito a grande distanza con il 20% dal governatore della ... Leggi su strumentipolitici (Di domenica 5 marzo 2023) Gli Stati Uniti intendono stanziare altri 25diper sostenere le economie e la connettività regionale in Asia. Lo hail dipartimento di Stato in occasione della visita ad Astana, in Kazakhstan, del segretario di Stato Antony Blinken. Donald Trump nel discorso di chiusura della convention dei conservatori alle porte di Washington ha affermato “Cacceremo Joe Biden dalla Casa Bianca, dobbiamo finire quello che abbiamo iniziato“. Nel discorso ha anche attaccato l’establishment del partito, i falsi repubblicani e i repubblicani dell’America dei Bush. “Siamo un Paese in declino, ma non saremo mai un Paese socialista“. Intanto l’ex presidente conquista lo straw poll (il sondaggio informale) del Cpac con il 62% delle preferenze, seguito a grande distanza con il 20% dal governatore della ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... RadioAirplay_it : @Louis_Tomlinson torna in #radio con il nuovo singolo #writtenalloveryourface fuori ovunque da domani 10 marzo!… - Agenzia_Ansa : La Procura Militare di Roma ha chiesto la condanna all'ergastolo per l'ufficiale di Marina, Walter Biot, accusato d… - ProVercelli1892 : ?? | SCRIVONO DI NOI???? L’articolo de “LaCasaDiC” dedicato al reportage che racconta il legame del Palmeiras con la… - infoitcultura : Oroscopo di domani 11 marzo 2023 per tutti i segni secondo Barbanera - fragiovannim : ?? Il Pensiero spirituale di Santa Teresa di Calcutta di oggi 10 Marzo 2023 ?? Buon Venerdì di Quaresima -