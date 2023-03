365 giorni con Maria | 5 marzo La Madonna appare a una bambina nella sua casa

Leggi su lalucedimaria

(Di domenica 5 marzo 2023) Una ragazzina di 11 anni riceve l’apparizione diSantissimasua abitazione. Una situazione alla quale in pochi credono né tantomeno si aspettano. Ma la Vergine non può lasciare inascoltate le preghiere di quella ragazzina così sofferente. Accade qualcosa di miracoloso in seguito a quell’apparizione, tanto da essere anche comprovato da un documento scritto. L'articolo proviene da La Luce di