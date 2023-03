Zielinski | «Siamo stati meno lucidi e l’abbiamo pagata | ma non è successo niente»

(Di sabato 4 marzo 2023) Nel post partita di Napoli-Lazio 0-1, ai microfoni di Dazn il centrocampista del Napoli, Piotr. Spalletti ha detto che vi è mancata la solita qualità, la palla non ti è arrivata come al solito.: «Non so se quella è la cosa che ci è mancata, sicuramente nel primo tempo potevo ricevere di più palla, poi negli spogliatoi ne abbiamo parlato e nel secondo tempo ne ho ricevute di più, ma qualcosa ci è mancato. Dobbiamo essere più concreti negli ultimi 20 metri. Ci dispiace aver perso ma restiamo comunque positivi»- Merito della Lazio o demerito vostro? «Penso che la Lazio ha fatto un’ottima partita, magari diversa da quello a cui ci ha abituati, maanche noi. Purtroppo non abbiamo fatto gol e ...

Napoli-Lazio, Zielinski: “Oggi siamo stati meno lucidi. Ottima partita ... LazioPress.it

L'Inter si trova attualmente sotto costante preoccupazione. Questo poiché un'altra squadra si è interessata al cartellino di Zielinski.Piotr Zielinski, centrocampista del Napoli, commenta ai microfoni di Mediaset il successo sul campo dell'Eintracht Francoforte nell'andata degli ottavi di ...