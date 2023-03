Zielinski | “Siamo delusi e rammaricati | ma pensiamo già all’Atalanta”

(Di sabato 4 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoPiotrcommenta la gara contro la Lazio persa al Maradona: “Nonriusciti a fare gol nonostante la pressione esercitata soprattutto nel secondo tempo. Non abbiamo avuto la lucidità negli ultimi venti metri e questo ci ha penalizzato., è ovvio che l’umore in questo momento non è buono peròpronti a ripartire perchè stiamo facendo un campionato straordinario“. “Una sconfitta fa male ma non significa nulla rispetto al lavoro che la squadra ha svolto sinora. Oggi– conclude– perchè vogliamo sempre vincere ogni gara. Peròconsapevoli della nostra forza, bisogna rimanere concentrati e avere già la testache è un ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ilmionapoli : Zielinski: “Una sconfitta fa sempre male. Siamo delusi e rammaricati” - laziopress : Napoli-Lazio, Zielinski: “Oggi siamo stati meno lucidi. Ottima partita dei biancocelesti” - MarekNapoli : RT @napolimagazine: DAZN - Napoli, Zielinski: 'Siamo stati meno lucidi, ma restiamo concentrati, ho fatto i complimenti a Sarri dopo la par… - NapoliAddict : Zielinski: 'Nello spogliatoio ci siamo detti una cosa', poi retroscena su Sarri... #Napoli #ForzaNapoliSempre… - pasqualinipatri : Napoli-Lazio, Zielinski: “Oggi siamo stati meno lucidi. Ottima partita dei biancocelesti” -

Queste sono cose che la gente non vede ma io le so, li sento i miei ex compagni: conho ... Poi nella stagione successiva di nuovoandati un po' in crisi e Gattuso dopo la sconfitta ...Queste sono cose che la gente non vede ma io le so, li sento i miei ex compagni: conho ... Poi nella stagione successiva di nuovoandati un po' in crisi e Gattuso dopo la sconfitta ...... stasera, col Napoli: dopo questa palla levata dalla portatutti figli suoi Se Lozano difende ... dai colpi di tacco di Kvaratskhelia nascono i fior MA PERCHÉ IGNORATENon fa niente ...

Zielinski: “Siamo amareggiati perchè vorremmo vincere sempre ... SSC Napoli

Hirving lozano dopo il gol contro la Cremonese" class="wp-image-779457" srcset="https://www.spazionapoli.it/wp-content/uploads/2023/03/Cre-Nap-91-lozano-scaled-1-e1677833166819-1200x737.jpg 1200w, htt ...Il centrocampista del Napoli Piotr Zielinski ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la sfida casalinga contro la Lazio persa per 0-1. La squadra non ti ha innescato come al solito: come mai