Zielinski: «Non guardiamo la classifica! Sconfitta che non toglie niente» (Di sabato 4 marzo 2023) Piotr Zielinski dopo Napoli-Lazio terminata sul punteggio di 0-1, intervistato su Rai 2 nel corso di "ATuttoCampo" ha parlato della Sconfitta che a detta sua non cambia molto. NONOSTANTE LA Sconfitta – Zielinski non è felice per la Sconfitta del Napoli contro la Lazio, ma a detta sua non conta molto soprattutto per quanto riguarda la classifica: «Vogliamo sempre vincere, non guardiamo la classifica. Chiaro che noi vogliamo sempre vincere, la Sconfitta però non ci toglie niente perché ci siamo detti che sabato ci aspetta una partita molto difficile e fisica perché l'Atalanta ci mette sempre in difficoltà».

