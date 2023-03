Zielinski a Dazn | Dovevamo essere più concreti | ma restiamo positivi | su Sarri

(Di sabato 4 marzo 2023) Piotr, centrocampista del Napoli, ha parlato ai microfoni di, dopo la sconfitta contro la Lazio, di seguito le sue dichiarazioni: "Nel primo tempo potevo ricevere più volte la palla sulla trequarti, ne abbiamo parlato nell'intervallo e nel secondo tempo mi arrivavano più palle.piùma. La Lazio ha fatto un'ottima partita, ma anche noi siamo stati meno lucidi e l'abbiamo pagato, abbiamo perso la partita. Ci siamo detti che non è successo niente, stiamo facendo una cosa straordinaria e dobbiamoconcentrati, sabato abbiamo una gara contro un avversario molto forte e molto fisico e vogliamo portare a casa i tre punti. Sono andato allo spogliatoio della Lazio a fare i complimenti ...

