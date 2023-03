Zhang ad Appiano Gentile | vicinanza a Inzaghi e alla squadra – SM

(Di sabato 4 marzo 2023) Stevenha seguito l’allenamento dellaper mandare un segnale ai nerazzurri e a Simonein vista della gara contro il Lecce. CHAMPIONS – Come riportato da Marco Barzaghi a Sport Mediaset, Stevenè tornato ad: «Ha seguito l’ultimo allenamento e ha poi pranzato cone la dirigenza. Lo scopo è ovviamente far sentire la suaall’allenatore e. Un bel segnale dopo la sconfitta di Bologna. Come hanno ricordato Lautaro Martinez e Marotta servono motivazione e carattere per ritrovare la strada giusta. L’Inter non può permettersi nessun altro passo falso. Vietato fallire l’accessoChampions League. Verrebbero a mancare 70 milioni e ...

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, si è visto un Steven Zhang abbastanza concentrato, così come tutti in quel di Appiano Gentile. Il numero uno dei nerazzurri in mattinata ha seguito la squadra da vicino a due giorni dalla sfida di campionato contro il Lecce. Zhang ha assistito all'allenamento dei giocatori. Con questi presupposti sono state ascoltate le parole di Lautaro Martinez e di Giuseppe Marotta e in questo scenario va interpretata la presenza di Steven Zhang ad Appiano Gentile.

Inter, Zhang ad Appiano: pranzo con Inzaghi e i dirigenti Sky Sport

Il numero uno del club nerazzurro è stato ieri nel centro sportivo per seguire di persona l'allenamento della squadra ...Giorni intensi per Steven Zhang, protagonista ieri con una tappa ad Appiano Gentile ed ora alle rese anche con l'eventualità che il Milan possa abbandonare l'Inter per la costruzione del nuovo stadio.