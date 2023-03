Zanetti | primo tempo equilibrato e ripresa dominata

(Di sabato 4 marzo 2023) "Ho visto une un secondo in gran parte dominato. Ma nel calcio i risultati arrivano dai dettagli e noi non siamo stati bravi in questo. Ma non ho visto alcuna flessione, siamo ...

Paolo Zanetti, allenatore dell'Empoli, ha parlato a DAZN dopo la sconfitta contro il Monza: "C'è rammarico per la sconfitta: primo tempo equilibrato, secondo dominato da noi. Un risultato che non risp ...Ai toscani di mister Zanetti non basta il momentaneo pareggio di Satriano MONZA (ITALPRESS) - Dopo due sconfitte consecutive il Monza ritrova i ...