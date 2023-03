WWE | Primo faccia a faccia tra Reigns e Rhodes | riferimenti a Dusty e una stretta di mano

(Di sabato 4 marzo 2023) C’era tanta attesa per ilconfronto tra Codye Roman. Da quando l’American Nightmare ha trionfato nella Royal Rumble non aveva ancora avuto modo di avere un confronto diretto con il Tribal Chief, impegnato sul fronte Zayn, ma solo con Paul Heyman. Questa notte Cody si è spostato a SmackDown per fare visita all’Undisputed Champion e il loro confronto ha aperto la puntata dello show blu. “Che vinca il migliore!” Niente Bloodline a bordo ring, allontanata su richiesta di, solo i due avversari del prossimo Main Event di WrestleMania 39 al centro del ring con le due cinture poggiate a terra daa dividerli. Cody ha iniziato parlando del fatto che, ormai campione da 915 giorni, sia visto come una montagna impossibile da scalare, ma ...

WWE Vintage Critic – Countdown to WrestleMania #11 Tuttowrestling

Roman Reigns e Cody Rhodes hanno avuto un primo faccia a faccia nell'ultima puntata di SmackDown, in vista del loro match di WrestleMania 39.WrestleMania è alle porte e di solito in questo periodo arrivano molte notizia sulla cerimonia della Hall of Fame. Per qualche ragione, le cose sono un po’ diverse questa volta, poiché mancano meno di ...