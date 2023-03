WWE: Per Roman, ora, esiste un problema “Jey” (Di sabato 4 marzo 2023) La situazione nella Bloodline si fa sempre più tesa. Il “Big Bang” è esploso quando Sami Zayn ha colpito alle spalle il Capotribù, trasgredendo l’ordine di infierire sul connazionale Kevin Owens alla Royal Rumble. Questo ha portato allo scontro aperto tra Zayn e l’intero gruppo, meno che Jay Uso. Questi si è rifiutato di prendere una posizione netta contro l’ex amico Sami, lasciando intendere di essere rammaricato per la frattura nel gruppo. Dalla Royal Rumble infatti, Jey non si è più mostrato accanto al suo leader, mandando su tutte le furie Roman, e né ha mai fatto alcuna dichiarazione nel merito, limitandosi a mostrarsi tra il pubblico ogni volta che ne sentiva il bisogno. “problema Jey” Ciò ha condotto Roman a ritenere l’atteggiamento ambiguo di Jey un “problema”, delegandone al fratello Jimmy la ... Leggi su zonawrestling (Di sabato 4 marzo 2023) La situazione nella Bloodline si fa sempre più tesa. Il “Big Bang” è esploso quando Sami Zayn ha colpito alle spalle il Capotribù, trasgredendo l’ordine di infierire sul connazionale Kevin Owens alla Royal Rumble. Questo ha portato allo scontro aperto tra Zayn e l’intero gruppo, meno che Jay Uso. Questi si è rifiutato di prendere una posizione netta contro l’ex amico Sami, lasciando intendere di essere rammaricato per la frattura nel gruppo. Dalla Royal Rumble infatti, Jey non si è più mostrato accanto al suo leader, mandando su tutte le furie, e né ha mai fatto alcuna dichiarazione nel merito, limitandosi a mostrarsi tra il pubblico ogni volta che ne sentiva il bisogno. “Jey” Ciò ha condottoa ritenere l’atteggiamento ambiguo di Jey un “”, delegandone al fratello Jimmy la ...

