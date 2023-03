WWE: Liv Morgan abbraccia una fan in lacrime dopo la sconfitta per mano di Rhea Ripley (Di sabato 4 marzo 2023) L’esito di un match può far gioire, ma può anche far piangere. Sulle giovani generazioni questo fattore è preponderante, essendo più propense ad emozionarsi. È il caso di una giovane fan che al termine della ultima edizione di Smackdown, si è abbandonata ad un pianto disperato per la sconfitta patita dalla sua beniamina, Liv Morgan. I cameramen hanno indugiato sul volto della piccolina al termine della contesa tra Ripley e Morgan, rigato dalle lacrime e visibilmente sconvolto. Ciò dimostra il supporto del pubblico per la ex campionessa femminile, che ad oggi risulta tra le più amate. Raggiunto il backstage, Liv ha incontrato la piccola supporter, lasciandosi andare ad un abbraccio consolatorio. Di seguito, il post sull’account della lottatrice che inquadra il momento: My Kylie LIV ... Leggi su zonawrestling (Di sabato 4 marzo 2023) L’esito di un match può far gioire, ma può anche far piangere. Sulle giovani generazioni questo fattore è preponderante, essendo più propense ad emozionarsi. È il caso di una giovane fan che al termine della ultima edizione di Smackdown, si è abbandonata ad un pianto disperato per lapatita dalla sua beniamina, Liv. I cameramen hanno indugiato sul volto della piccolina al termine della contesa tra, rigato dallee visibilmente sconvolto. Ciò dimostra il supporto del pubblico per la ex campionessa femminile, che ad oggi risulta tra le più amate. Raggiunto il backstage, Liv ha incontrato la piccola supporter, lasciandosi andare ad un abbraccio consolatorio. Di seguito, il post sull’account della lottatrice che inquadra il momento: My Kylie LIV ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Zona_Wrestling : WWE: Liv Morgan abbraccia una fan in lacrime dopo la sconfitta per mano di Rhea Ripley - lenaf4n : el rodillazo q le metio liv ajfksjd - BrunaNerazzurra : @liv_nspades @RheaRipley_WWE @YaOnlyLivvOnce La mamma è ricoverata in terapia intensiva, dovrà subire un intervento… - BrunaNerazzurra : @liv_nspades @RheaRipley_WWE @YaOnlyLivvOnce Buona notte -