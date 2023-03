WWE: L’avversario di GUNTHER a Wrestlemania verrà deciso da un Fatal-5 Way, è ufficiale (Di sabato 4 marzo 2023) Durante l’ultima puntata di Smackdown, un caotico segmento ha portato Drew McIntyre, Sheamus, LA Knight, Kofi Kingston (con Woods) e Karrion Kross ha chiedere una title shot per l’Intercontinental Championship detenuto da GUNTHER a Wrestlemania 39. E come nella più classica delle opportunità… … la WWE, sfruttando l’occasione, ha reso noto che i cinque si sfideranno nel prossimo episodio di Smackdown, tra sei giorni, per decretare chi andrà allo Showcase of Immortals per provare a togliere il titolo al leader dell’Imperium. Un Fatal-5 Way Match, con favoriti secondo i rumor delle ultime settimane il Celtic e lo Scottish Warrior, che nella puntata di stanotte hanno mostrato più di una crepa nel loro rapporto di amicizia quando c’è di mezzo un posto nella card di Wrestlemania. Leggi su zonawrestling (Di sabato 4 marzo 2023) Durante l’ultima puntata di Smackdown, un caotico segmento ha portato Drew McIntyre, Sheamus, LA Knight, Kofi Kingston (con Woods) e Karrion Kross ha chiedere una title shot per l’Intercontinental Championship detenuto da39. E come nella più classica delle opportunità… … la WWE, sfruttando l’occasione, ha reso noto che i cinque si sfideranno nel prossimo episodio di Smackdown, tra sei giorni, per decretare chi andrà allo Showcase of Immortals per provare a togliere il titolo al leader dell’Imperium. Un-5 Way Match, con favoriti secondo i rumor delle ultime settimane il Celtic e lo Scottish Warrior, che nella puntata di stanotte hanno mostrato più di una crepa nel loro rapporto di amicizia quando c’è di mezzo un posto nella card di

