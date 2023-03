WWE | Jey non si fa vedere | altri sette giorni di tempo o la responsabilità cadrà sul fratello Jimmy

(Di sabato 4 marzo 2023) Da un lato un Main Event di WrestleMania da preparare, dall’altro ancora problemi interni alla Bloodline irrisolti, per Roman Reigns è stata certamente una serata impegnativa, ma non di meno lo è stata perUso che non è ancora riuscito a convincere ilJey a rientrare nei ranghi. L’ultimatum del Tribal Chief Si pensava che con il ritorno di Reigns a SmackDown i problemi con Jey Uso sarebbero stati risolti, ma il cugino non si è presentato in arena questa notte mandando ancora una volta su tutte le furie il Tribal Chief. Il lavoro di persuasione dinon ha funzionato e se da un lato la colpa è stata data a Sami Zayn, dall’altro l’Head of Table ha fatto intendere che se traJey non tornerà, le ripercussioni saranno tutte a carico di. ...

Nel mentre continuano le tensioni all'interno della Bloodline soprattutto dopo il rifiuto da parte diUso di unirsi all'assalto dei suoi compagni di stable ai danni del canadese.

Sami Zayn will take on Solo Sikoa on WWE SmackDown. WWE announced the match for the March 3 episode of the show. Zayn has been feuding with The Bloodline (Roman Reigns, The Usos, Solo Sikoa & Paul ...WWE SmackDown on March 10 will feature matches and segments that could have WrestleMania implications. GUNTHER and the WWE Intercontinental Championship are targeted heavily going into WrestleMania.