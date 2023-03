WWE | Invitati alcuni wrestler britannici al Performance Center come allenatori

Leggi su zonawrestling

(Di sabato 4 marzo 2023) Recentemente trehanno preso partealdi Orlando, Florida. Si stratta di Sha Samuels e Rampage Brown, entrambi ex NXT UK Superstar e James Mason, ex allenatore aldi Londra. I tre sono stati visti assieme al resto del roster in un post su Instagram. Sha Samuels ha lavorato con la WWE da gennaio del 2021 fino al suo rilascio avvenuto in agosto del 2022, cosa che per molti è stata abbastanza scioccante. James Mason allenava talenti per l’allora nuovo brand NXT UK nel 2018. Anche Rampage Brown ha avuto diverse esperienze con la WWE. Dopo la sconfitta contro Mark Henry al WWE ECW Dark Match nel 2008, Brown ha lavorato per il territorio di sviluppo della WWE FCW nel 2011. ...