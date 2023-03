WTA Monterrey 2023 | risultati 3 marzo | in semifinale 4 delle prime 5 teste di serie

(Di sabato 4 marzo 2023) Nella notte italiana si sono completati i quarti di finale del main draw del torneo Abierto GNP Segurosdi tennis, di categoria WTA 250, in corso a, in Messico: quattro gli incontri disputati, con la sconfitta dell’unica azzurra impegnata, Elisabetta Cocciaretto. Indi. Nella parte alta del main draw la francese Caroline Garcia, testa dinumero 1, liquida l’egiziana Mayar Sherif, numero 7 del seeding, con lo score di 6-2 6-0, ed insfiderà la belga Elise Mertens, numero 4 del tabellone, che regola l’azzurra Elisabetta Cocciaretto, testa dinumero 8, col punteggio di 6-2 6-2. Nella parte bassa del tabellone la croata Donna Vekic, numero 3 del ...

WTA Monterrey 2023, Elisabetta Cocciaretto batte Tatjana Maria in due tie-break e approda ai quarti di finale OA Sport

