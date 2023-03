(Di sabato 4 marzo 2023) Termina neidil’avventura di. Sul cemento messicano l’azzurra è stata sconfitta piuttosto nettamente dalla belga(n.42 del ranking).non è stata in grado di imporre il proprio gioco e nello stesso tempo di trovare delle valide contromisure per opporsi all’aggressività della rivale. E così, dopo lo stop neia Merida, anche in questo caso l’esito non è stato diverso.in semigiocherà contro la testa di serie n.1, Caroline Garcia, a segno contro l’egiziana Mayar Sherif (n.53 WTA) per 6-0 6-4. Nel primo set, dopo una fase di studio relativamente breve, la belga cambia marcia dal terzo game. ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... OA_Sport : WTA Monterrey 2023, Elisabetta Cocciaretto cede a Elise Mertens nei quarti di finale - - TENIPOcom : WTA 250 Monterrey, Mexico E. Mertens (BEL) d. E. Cocciaretto (ITA) 6-2 6-2 - RandomSportb3ts : WTA Monterrey Elisabetta Cocciaretto ML +140 - Deepnightpress : Pronostico Elise Mertens vs Elisabetta Cocciaretto WTA Monterrey 04-03-23 #AbiertoGNPSeguros #Cocciaretto #WTA… - AlbertoRossi70 : Tennis, WTA 250 Monterrey – Il programma odierno prevede, dalle ore 19:30 (in Italia), i seguenti incontri dei quar… -

...250 da 259.303 dollari che si sta disputando sul cemento di, in Messico. La 22enne di Fermo, numero 49, approda ai quarti battendo 7 - 6(5) 7 - 6(3), in due ore e minuti quattro di ......ENTRY LIST ) 13 - 18 febbraio >500 Doha ( ENTRY LIST ) 19 - 25 febbraio >1000 Dubai ( ENTRY LIST ) 20 - 26 febbraio >250 Merida ( ENTRY LIST ) 27 febbraio - 5 marzo >250...ITALIANI IN CAMPO SABATO 4 MARZO250, quarti di finale: Cocciaretto - Mertens , ore 03.30 circa, Centre Court, diretta tv Supertennis, streaming sito e app Supertennis Il tabellone ...

WTA Monterrey 2023, Elisabetta Cocciaretto batte Tatjana Maria in due tie-break e approda ai quarti di finale OA Sport

Info, streaming e diretta live dell'incontro dei quarti di finale del WTA di Monterrey con protagoniste Elise Mertens e Elisabetta Cocciaretto ...Pratica archiviata in due tie-break. Non è stato semplice per Elisabetta Cocciaretto far suo il match dei quarti di finale del WTA250 di Monterrey. Sul cemento messicano l’azzurra (n.49 del mondo) ha ...