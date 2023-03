Wta Monterrey 2023 | Cocciaretto sconfitta ai quarti di finale da Mertens

Leggi su sportface

(Di sabato 4 marzo 2023)diancora fatali per Elisabetta, che dopo ladi sette giorni fa a Merida contro Siniakova, si è arresa alla belga Elisenel WTA 250 di, torneo di scena sul cemento outdoor della cittadina messicana. Dopo le belle prestazioni che l’avevano portata fino a questo punto del torneo, l’azzurra non è riuscita a ripetersi ed è uscita di scena per 6-2 6-2 in 1h20? di gioco senza mai dare l’impressione di poter impensierire l’avversaria. Merito in gran parte di, che ha servito benissimo ed ha annullato tutte e cinque le palle break concesse.ha invece faticato enormemente sulla seconda di servizio ed ha commesso qualche errore di troppo, peccando anche un pizzico di ...