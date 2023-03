WTA Austin, Collins e Volynets tengono alta la bandiera a stelle e strisce, per loro Kostyuk e Gracheva in semifinale (Di sabato 4 marzo 2023) Gli Stati Uniti continuano a sognare il colpaccio al torneo WTA di Austin. Sul cemento del Texas è momento di semifinali, ed il 50 per cento delle giocatrici arrivate fino a questo punto batte bandiera a stelle e strisce. Ad un’incollatura dal rettilineo finale, la favorita è diventata Danielle Collins, alla ricerca di punti dopo la repentina discesa dovuta alla precoce eliminazione dagli Australian Open. La fu numero 7 al mondo parte ad handicap con la russa Anna Kalinskaya, ma diventa piano piano padrona del campo e lascia le briciole alla sua avversaria, tornando così a disputare una semifinale dallo scorso ottobre, quando la raggiunse a San Diego. A scontrarsi con lei, l’ucraina Marta Kostyuk. La giocatrice esteuropea ci mette un set per capire come avere la meglio ... Leggi su oasport (Di sabato 4 marzo 2023) Gli Stati Uniti continuano a sognare il colpaccio al torneo WTA di. Sul cemento del Texas è momento di semifinali, ed il 50 per cento delle giocatrici arrivate fino a questo punto batte. Ad un’incollatura dal rettilineo finale, la favorita è diventata Danielle, alla ricerca di punti dopo la repentina discesa dovuta alla precoce eliminazione dagli Australian Open. La fu numero 7 al mondo parte ad handicap con la russa Anna Kalinskaya, ma diventa piano piano padrona del campo e lascia le briciole alla sua avversaria, tornando così a disputare unadallo scorso ottobre, quando la raggiunse a San Diego. A scontrarsi con lei, l’ucraina Marta. La giocatrice esteuropea ci mette un set per capire come avere la meglio ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... OA_Sport : WTA Austin, Collins e Volynets tengono alta la bandiera a stelle e strisce, per loro Kostyuk e Gracheva in semifina… - sportface2016 : #WtaAustin: #Kostyuk e #Collins in semifinale, avanza anche #Volynets - AlbertoRossi70 : Tennis, WTA 250 Austin – Venerdì 3 marzo, a partire dalle ore 18:10 (in Italia), si disputeranno i seguenti match d… - livetennisit : WTA 250 Monterrey e Austin: I risultati con il dettaglio dei Quarti di Finale. In campo Elisabetta Cocciaretto (LIV… - Ubitennis : WTA Austin: Collins e Kalinskaya sul velluto, vincono a fatica Kostyuk e Friedsam -