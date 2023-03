Wta Austin 2023: Kostyuk sfiderà Collins in semifinale, avanza anche Volynets (Di sabato 4 marzo 2023) I risultati dei quarti di finale del torneo Wta di Austin 2023, in corso di svolgimento in Texas. Con la maggior parte delle prime teste di serie ormai eliminate, la prima a conquistare il pass per la semifinale è stata Marta Kostyuk. La giocatrice ucraina, numero 8 del seeding, ha sconfitto la tedesca Anna-Lena Friedsam con il punteggio di 7-6(6) 6-2 al termine di un match che ha visto grande equilibrio e incertezza solo nel primo set. In semifinale l’ucraina troverà Danielle Collins: l’americana ha superato in rimonta e in tre set la russa Kalinskaya: 3-6 nel primo parziale, ma poi l’esperta statunitense, spinta dal pubblico, ha lasciato solo tre game da lì in avanti alla rivale, chiudendo con un 6-2 6-1 e avanzando ulteriormente. IL TABELLONE DEL ... Leggi su sportface (Di sabato 4 marzo 2023) I risultati dei quarti di finale del torneo Wta di, in corso di svolgimento in Texas. Con la maggior parte delle prime teste di serie ormai eliminate, la prima a conquistare il pass per laè stata Marta. La giocatrice ucraina, numero 8 del seeding, ha sconfitto la tedesca Anna-Lena Friedsam con il punteggio di 7-6(6) 6-2 al termine di un match che ha visto grande equilibrio e incertezza solo nel primo set. Inl’ucraina troverà Danielle: l’americana ha superato in rimonta e in tre set la russa Kalinskaya: 3-6 nel primo parziale, ma poi l’esperta statunitense, spinta dal pubblico, ha lasciato solo tre game da lì in avanti alla rivale, chiudendo con un 6-2 6-1 endo ulteriormente. IL TABELLONE DEL ...

