World Obesity Day 2023. La lotta alla "grassofobia" è (anche) social (Di sabato 4 marzo 2023) Courtesy of ufficio stampa Allurion Un miliardo di persone, cioè una su sette, convive oggi con l'obesità. E nel 2035 saranno quasi 2 miliardi, ovvero quasi uno su quattro degli abitanti del nostro pianeta. Una vera e propria emergenza che torna a far riflettere ogni 4 marzo in occasione del World Obesity Day, la Giornata Mondiale dell'Obesità, istituita nel 2015 dalla World Obesity Federation per sensibilizzare cittadini e istituzioni. Oltre a incoraggiare la prevenzione dell'obesità, il suo scopo è quello di muovere le coscienze per evitare discriminazioni, pregiudizi e l'uso di un linguaggio stereotipato e stigmatizzante sulle persone che vivono con questa condizione patologica.

Perché è sempre più importante combattere gli stereotipi sull'obesità Non è facile parlane, eppure bisogna farlo. A chiederlo più che lo slogan scelto quest'anno in occasione del World Obesity Day, la giornata mondiale dell'obesità ( Let's talk about obesity) sono le dimensioni del fenomeno: si stima che al mondo siano 800 milioni le persone obese, tre volte tanto rispetto ... Obesità: un nuovo farmaco in aiuto dei bambini Il 4 marzo , come ogni anno, si celebra il World Obesity Day , un'occasione per accendere i riflettori sul problema e sensibilizzare genitori e figli sui rischi legati all'eccesso di peso.